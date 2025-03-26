Начальную стоимость КРТ по нижегородскому правкварталу оценили в 46,7 млн рублей

Начальную стоимость права на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) «Правительственный квартал» в районе площади Сенной в Нижнем Новгороде оценивают в 46,7 млн руб. Об этом говорится в презентации регионального минграда, представленной 26 марта на круглом столе, организованном нижегородской редакцией ИД «Коммерсант» и посвященном тенденциям на рынке жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концепция правительственного квартала на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области Концепция правительственного квартала на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области

Общая площадь территории квартала составляет 14,8 га. Ее градостроительный потенциал оценивают в 325,14 тыс. кв.м., включая 71,5 тыс. кв.м. жилой застройки. Выставить этот проект на торги рассчитывают в 2025 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце 2024 года замгубернатора Сергей Морозов сообщал, что при оптимистичном прогнозе КРТ по правкварталу выставят на торги в первом квартале 2025 года. Проект предварительно включает 134,7 тыс. кв.м. помещений для регионального правительства, жилые дома высотой до 29 этажей, детский сад на 350 мест и школу на 1 тыс. мест.

В ценах 2022 года объем инвестиций в строительство правительственного квартала оценивали в 25,2 млрд руб.

Ирина Швецова