КРТ «Город здоровья» потребует переноса автобусного парка в Нижнем Новгороде

В региональном минграде разрабатывают проект комплексного развития территории (КРТ) «Город здоровья» с опорой на областную больницу имени Семашко. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», «Росатом» совместно с нижегородским правительством намерена создать медицинский комплекс полного цикла, который объединит превентивную медицину, диагностику и высокотехнологичное лечение. Также планируется создание «Лонживити центра» по направлениям диагностики, ментального здоровья, сна и бодрствования, а также восстановления тела и профилактики возрастных изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным минграда, под перспективное развитие подпадет территория площадью почти 29 га в районе Деловой улицы рядом с ТРЦ «Фантастика». Ее градостроительный потенциал оценен в 462 тыс кв. м.

Освоение это территории потребует выноса НПАП-3 (автобусный парк «Нижегородпассажиравтотранса»). Альтернативный участок для размещения пассажирского автопредприятия еще не подобран, по мнению депутата Василия Суханова, возможно перенести автопарк в Афонино. На тему КРТ «Город здоровья» решено собрать отдельное совещание с участием депутатов градостроительного комитета по вопросу крупного медицинского проекта и переноса НПАП-3. Пока разработка мастер-плана КРТ в плане работы министерства на 2025 год. Как сообщила «Ъ-Приволжье» и.о. министра Дарья Шунаева, кроме медицинского ядра предстоит спланировать и апарт-комплекс для размещения пациентов и людей, прибывающих на лечение.

Иван Сергеев