Первый проект КРТ в Дзержинске выставили на торги за 24,2 млн рублей

Минград Нижегородской области 10 марта 2025 года объявил торги по первому проекту комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в Дзержинске. По информации с сайта торгов, начальная стоимость составляет 24,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Речь идет о территории в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой. Итоги торгов подведут 18 апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», в рамках КРТ необходимо снести 54 ветхих дома на участке более 15 га. По предварительным данным областного правительства, инвестор должен будет вложить более 4 млрд руб. в строительство 180 тыс. кв. м. нового жилья, транспортной инфраструктуры и детского сада на 280 мест.

Галина Шамберина