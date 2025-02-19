В нижегородском правительстве оценили градпотенциал стадиона «Водник»

Старый муниципальный стадион «Водник» на Алексеевской улице в этом году может быть выставлен на торги в рамках комплексного развития территории. Как рассказала в заксобрании и.о. министра градразвития Нижегородской области Дарья Шунаева, они подготовили мастер-план, предусматривающий реконструкцию поля стадиона и ФОКа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Только после того, как инвестор, которого выберут на торгах, сделает спортивные объекты и передаст их городу, он получит право построить вокруг «Водника» жилье и коммерческие площади. Градостроительный потенциал территории под застройку оценен в 38 тыс. кв. м.

Стадион «Водник» областные и городские чиновники обещали восстановить на протяжении последних 20 лет. Заключались различные договоры, но до капремонта дело так и не дошло. В 2023 году АНО «На старт!» Ильи Балмусова предложила губернатору реконструировать спорткомплекс по государственно-частному партнерству с правом застройки прилегающей территории. Однако в администрации Нижнего Новгорода впоследствии решили отказаться от этого предложения.

Иван Сергеев