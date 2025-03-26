Нгема: Габон готов сотрудничать с Россией, но считает Францию главным партнером

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема заявил, что считает возможным сотрудничество России и Габона в будущем. В интервью французской RFI он заявил, что страна готова настроить партнерские отношения с российской стороной, если Москва выступит с такой инициативой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брис Олиги Нгема

Фото: David Dee Delgado / File Photo / Reuters Брис Олиги Нгема

Фото: David Dee Delgado / File Photo / Reuters

«Если русские захотят приехать, мы тоже будем им рады. Я же говорил, я инклюзивный, я никого не отгоняю»,— заявил господин Нгема. Он добавил, что страна также имеет тесные отношения с Китаем. «Китайцам здесь рады. Они ведут здесь бизнес. Здесь приветствуются все сообщества»,— добавил временный лидер Габона.

При этом господин Нгема заявил, что страна намерена сохранить отношения с Францией, в том числе в военной сфере. «Франция — наш исторический партнер… Что касается французской базы, мы создали совместную комиссию между Францией и Габоном, чтобы попытаться найти более выгодные соглашения»,— сказал он отвечая на вопрос о выводе французских сил с территории соседних африканских государств.

За прошедшие годы правительства многих стран Африки заявили о необходимости вывода французских контенгентов. В ноябре Чад потребовал от Франции вывести свои войска из страны. Сенегал счел присутствие французских баз в стране несовместимым с суверенитетом государства.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сенегальские власти требуют ухода».