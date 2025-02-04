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Сенегальские власти требуют ухода

Франция освобождает военные базы в Африке

Военное присутствие Франции в Сенегале должно завершиться в этом году. Это подтвердили военные двух стран вслед за договоренностями, достигнутыми на уровне президентов Франции Эмманюэля Макрона и Сенегала — Бассиру Диомая Фая. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Члены летного экипажа французского военного самолета Atlantic Model 2 на французской военной авиабазе в Дакаре, Сенегал (2009 год)

Члены летного экипажа французского военного самолета Atlantic Model 2 на французской военной авиабазе в Дакаре, Сенегал (2009 год)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Члены летного экипажа французского военного самолета Atlantic Model 2 на французской военной авиабазе в Дакаре, Сенегал (2009 год)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Боевое братство Франции и Сенегала имеет более чем полуторавековую историю, в течение которой военные двух стран выступали вместе в многочисленных колониальных и европейских конфликтах. Колониальные подразделения, «сенегальские стрелки», гордившиеся своими красными фесками и черными мундирами, участвовали на стороне Франции в Первой и Второй мировых войнах, воевали в Индокитае и Алжире.

Независимость, обретенная Сенегалом в 1960-м, не повлияла на профессиональные отношения военных: Франция продолжала обучать и снабжать сенегальскую армию, участвовать в планировании совместных операций.

Пять французских военных баз были созданы в Сенегале в рамках военного договора о партнерстве, заключенного в 2012 году. Они включались в систему французских военных опорных пунктов, располагавшихся помимо Сенегала в Чаде, Буркина-Фасо, Мали, Габоне, Кот-д’Ивуаре.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2022 году призвал к пересмотру военного присутствия Франции в Африке, предлагая создать «более мобильную структуру». Это соответствовало интересам пришедших к власти в Сенегале националистов, предпочитающих максимально дистанцироваться от Франции. Партия PASTEF («Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство»), победившая на президентских выборах 2024 года, никогда не скрывала своего намерения вернуть французские военные объекты под собственный контроль. В ноябре прошлого года президент Сенегала в интервью Le Monde подчеркнул, что это будет сделано «с уважением, без спешки и давления».

Однако 6 января 2025 года господин Макрон в своей речи перед французскими послами в Париже заявил, что африканские лидеры проявили неблагодарность, «забыв сказать спасибо» за военное вмешательство Франции в Сахеле в 2013 году.

Эмманюэль Макрон подчеркнул инициативу и добрую волю Франции в процессе демилитаризации: «Мы предложили африканским лидерам реорганизовать наше присутствие. Мы были очень вежливы и позволили им самим объявить об этом».

Эти слова не понравились его сенегальским партнерам, прежде всего премьер-министру Усману Сонко: «Хочу заявить, что в случае с Сенегалом это утверждение неверно. Никаких переговоров по поводу ухода французских баз не велось, и это решение принято исключительно Сенегалом как свободной, независимой и суверенной страной».

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Сенегала Бассиру Диомай Фай

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Сенегала Бассиру Диомай Фай

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и президент Сенегала Бассиру Диомай Фай

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер Сонко добавил, что «Франция не имеет ни возможностей, ни легитимности для обеспечения безопасности и суверенитета Африки»: «Напротив, она часто способствовала дестабилизации некоторых африканских стран, таких как Ливия, что имело катастрофические последствия для стабильности и безопасности Сахеля». Это невольное признание означало, что от Франции в ее нынешнем положении не стоит ждать помощи и стране пора переключиться на поиск новых союзников.

Параллельно с этим Сенегалом были предприняты и символические действия по «деколонизации» страны. Сенегальский президент Бассиру Диомай Фай призвал поскорее переименовать улицы, чьи названия связаны с колониальной эпохой, в честь «национальных героев».

Вооруженным силам Сенегала уже переданы три из пяти военных лагерей: Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте в военном порту Дакара. Лишь 200 французских военнослужащих еще находятся на главной базе в районе Уакам в Дакаре.

Максим Минаев о причинах стратегического отступления Франции из Африки

Максим Минаев о причинах стратегического отступления Франции из Африки

Судьба оставшихся двух баз еще обсуждается. Сенегальские власти не хотят спешить с выводом разведывательного самолета Falcon французских ВМС, базирующегося в Дакаре и помогающего сенегальским военным в предотвращении нарушений морской границы и незаконного рыболовства. А база в Руфиске, пригороде Дакара, полезна обеим странам благодаря своей системе связи — высокочастотной передающей станции, используемой для коммуникаций во всем Атлантическом регионе, включая Гвинейский залив.

Французский генерал Паскаль Ианни, возглавляющий командование сил в Африке, в середине января посетил начальника штаба сенегальской армии генерала Мбайе Сиссе, чтобы обсудить детали ухода. Его основные этапы назначены на лето, чтобы к осени присутствие французских военных было сокращено до минимума. По обоюдному соглашению вывод французских войск должен закончиться в течение 2025 года.

Алексей Тарханов

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