Чад потребовал от Франции до 31 января вывести воинский контингент
Власти Чада потребовали от Франции вывести свои войска из страны до 31 января 2025 года, сообщило радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене. В обеих столицах подчеркнули, что переговоры продолжаются в конструктивном ключе.
Уточняется, что соответствующее предписание передали французскому правительству накануне вечером. Изначально планировалось завершить вывод войск к марту, но этот срок был отклонен как слишком долгий. Источник из Чада отметил, что для страны идеальным вариантом является уход французов до конца февраля и начала месяца Рамадан. «Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно»,— заявил, в свою очередь, военный источник во Франции (цитата по «РИА Новости»).
29 ноября Министерство иностранных дел Чада объявило о разрыве соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией.