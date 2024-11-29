Президент Сенегала: наличие военных баз Франции несовместимо с суверенитетом

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны не отвечает национальным интересам и несовместимо с суверенитетом африканского государства. Он добавил, что возможное закрытие объектов не станет «актом разрыва», и рассказал об извинениях со стороны французского президента Эмманюэля Макрона за массовое убийство колониальными войсками в 1944 году местных военных.

«Сенегал — это независимая, суверенная страна, а суверенитет не допускает присутствие (иностранных.— "Ъ") военных баз»,— сказал господин Фай в интервью агентству AFP (цитата по «РИА Новости»). В этой связи президент западноафриканского государства обратил внимание на наличие конструктивных отношений между страной и такими государствами, как Китай, США, Турция и Саудовская Аравия. «Никто из них не имеет военных баз в Сенегале»,— подчеркнул Бассиру Диомай Фай.

Глава государства не исключил, что в будущем страна потребует от Франции официальных извинений за совершенное 80 лет назад массовое убийство сенегальских солдат. «Сегодня (28 ноября.— "Ъ") я получил письмо от господина Макрона, в котором он признает, что это была резня. Очень четко, без каких-либо двусмысленностей в отношении терминов»,— заявил господин Фай.

В конце 1944 года порядка 1,5 тыс. сенегальских стрелков, освобожденных из немецкого плена, были разместили в пригороде Дакара (прежнее название Тиарое.— "Ъ"). Когда они потребовали жалованья и боевых надбавок, колониальные войска открыли по ним огонь. Париж тогда признал гибель не менее 35 человек. Однако ряд историков называют большее число жертв — до нескольких сотен.

В начале года французская газета Le Monde писала, что Франция сократит свои военные контингенты в Габоне, Кот-д'Ивуаре и Сенегале. Согласно планам, как утверждает издание, число французских военных в столицах этих стран может сократиться примерно до ста человек в каждом из городов.