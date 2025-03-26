Нейросеть Илона Маска официально интегрировали в Telegram

Нейросеть Grok, разработанная компанией хAI, которой владеет миллиардер Илон Маск, теперь доступна в Telegram, сообщил сам господин Маск в своем аккаунте в соцсети Х (заблокирована в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Чат-бот с искусственным интеллектом доступен только для пользователей с премиум-подпиской. Найти чат с нейросетью можно по имени @GrokAI.

Нейросеть была разработана в ноябре 2023 года и в том же месяце интегрирована в социальную сеть Илона Маска X. Сначала ИИ был доступен только для пользователей с платной подпиской Premium+ стоимостью $16 в месяц. В апреле 2024 года использовать Grok смогли пользователи с подпиской Premium за $8 в месяц.

Илон Маск основал компанию xAI для разработки искусственного интеллекта в июле 2023 года. Возглавил xAI сам господин Маск, заняв должность единственного директора. По словам бизнесмена, компания тесно сотрудничает с X, Tesla и другими компаниями.