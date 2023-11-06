В соцсеть Х будет интегрирована нейросеть от xAI

Миллиардер Илон Маск заявил , что планирует интегрировать возможности искусственного интеллекта от xAI в соцсеть Х (бывший Twitter). Также бизнесмен собирается выпустить отдельное приложение xAI без доступа к соцсети Х.

Разработанный xAI чат-бот Grok стал доступен избранным пользователям 3 ноября. Илон Маск заявлял, что цель нового ИИ — «понять истинную природу Вселенной». Grok не будет отвечать на вопросы деликатного характера, а также любит сарказм. Нейросеть получает доступ к информации в соцсети Х в режиме реального времени, что, по словам разработчиков, является плюсом по сравнению с другими ИИ. Господин Маск хочет сделать свою нейросеть конкурентом Bard от Google и Bing от Microsoft.

Илон Маск основал компанию xAI для разработки искусственного интеллекта в июле 2023 года. Возглавил xAI сам Илон Маск, заняв должность единственного директора. По словам бизнесмена, компания тесно сотрудничает с X, Tesla и другими компаниями.

Евгений Федуненко