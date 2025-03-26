Reuters: пошлины США лишили работы сотни канадцев и затронут еще сотни тысяч
Пошлины президента США Дональда Трампа на продукцию из Канады затронут 100 тыс. канадцев, работающих на металлургических предприятиях. Об этом сообщил директор отделения североамериканского профсоюза металлургов United Steelworkers в Канаде Марти Уоррен. По его словам, пошлины уже привели к сокращению двух сотен сотрудников.
Фото: Carlos Osorio / Reuters
«Каждый, кто потерял работу или попал под сокращение,— это серьезный удар. С введением полномасштабных пошлин 2 апреля... это, вероятно, коснется 100 тыс. наших членов»,— заявил господин Уоррен агентству Reuters. Всего в профсоюзе состоит более 225 тыс. канадцев. Агентство напоминает, что Канада выступает крупнейшим поставщиком стали на американский рынок.
В марте США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. Американские власти объясняли меры борьбой с нелегальной миграцией и наркоторговлей.
24 марта администрация Дональда Трампа заявила о введении 2 апреля дополнительных импортных пошлин. Сам президент назвал 2 апреля «днем освобождения» США. В этот же день должны начать действовать и «ответные» импортные пошлины на товары из ЕС, Канады и Мексики.
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