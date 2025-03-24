СМИ: Трамп введет более точечные тарифы, чем предполагалось изначально

Администрация Дональда Трампа введет 2 апреля менее масштабные импортные пошлины, чем предполагалось ранее. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters Фото: Eric Hartline-Imagn Images / Reuters

Еще в середине февраля господин Трамп грозил ввести пошлины на импорт в США автомобилей в размере «примерно 25%», а также сходные тарифы на ввоз полупроводников и лекарств. Все они должны быть введены 2 апреля — в дату, которую сам президент провозгласил «днем освобождения» США. В этот же день должны начать действовать и «ответные» импортные пошлины на товары из ЕС, Канады и Мексики.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа введет самые высокие тарифные пошлины против «грязных 15-ти» — группы стран с устойчивым торговым дисбалансом с США. При этом пошлины будут применены практически ко всем странам, которые ведут торговлю с Соединенными Штатами и получают от этого большую выгоду, чем сами США, утверждают источники.

Ранее в Белом доме утверждали, что 2 апреля будет лишь опубликован список планируемых санкционных мер, но сами пошлины вступят в силу значительно позднее. Однако, по словам источников СМИ, теперь администрация рассматривает вариант, при котором импортные пошлины вступят в силу немедленно. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, утверждают источники.

Кирилл Сарханянц