Канада 13 марта введет пошлины на импорт из США на $20,7 млрд

Министр финансов Канады Доминик Леблан объявил о введении 13 марта дополнительных 25-процентных пошлин на импорт американских товаров в размере 29,8 млрд канадских долларов ($20,7 млрд). Решение принято в ответ на введенные Соединенными Штатами 25-процентные пошлины на весь импорт стали и алюминия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25-процентные ответные пошлины на дополнительные 29,8 млрд канадских долларов импорта из Соединенных Штатов. Это включает стальную продукцию стоимостью 12,6 млрд и алюминиевую продукцию стоимостью 3 млрд, а также дополнительные импортные товары из США стоимостью 14,2 млрд (канадских долларов.— ''Ъ'')»,— сказал Доминик Леблан на пресс-конференции.

Канада — крупнейший поставщик стали и алюминия в США. Доминик Леблан назвал «неоправданными» введенные на импорт этих товаров пошлины США, которые вступили в силу сегодня, 12 марта. 4 марта Вашингтон ввел в действие 25-процентные пошлины в отношении всех канадских товаров, но позднее снизил значительную часть пошлин до прежнего уровня.

Ответные меры Оттава анонсировала в преддверии заседания министров иностранных дел G7, которое принимает Канада. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что на мероприятии, скорее всего, обсудит торговые отношения с министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опять двадцать пять».

Лусине Баласян