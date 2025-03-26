СКР возбудил дело в связи с гибелью военкора «Первого канала» Анны Прокофьевой

Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой. Преступление квалифицировали как теракт (ст. 205 УК РФ) и препятствование законной работе журналиста (ст. 144 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Прокофьева

Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой Анна Прокофьева

Фото: telegram-канал Анны Прокофьевой

По данным ведомства, журналистка погибла в результате взрыва украинского боеприпаса в Белгородской области. Оператор съемочной группы Дмитрий Волков также получил тяжелое ранение, он проходит лечение. СКР устанавливает обстоятельства происшествия, планируется установить причастных к гибели военкора украинских военнослужащих.

Пресс-служба «Первого канала» поясняла, что съемочная группа подорвалась на мине. 24 марта также сообщалось о смерти в зоне боевых действий на Украине сотрудников телеканала «Звезда» — оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. В тот же день погиб военкор «Известий» Александр Федорчак.

Никита Черненко