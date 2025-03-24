Оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО

Сотрудники телеканала «Звезда» — оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели — погибли в зоне военных действий на Украине. Они попали под обстрел вместе с журналистом «Известий» Александром Федорчаком, который находился с ними на одних съемках, рассказала «Звезда».

«По гражданской машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS»,— сообщил телеканал.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, всего в результате обстрела погибли шесть человек. Он не назвал имена других погибших. Кроме того, пострадал 14-летний подросток, который получил осколочные ранения, его доставили в больницу, сообщил господин Пасечник в своем Telegram-канале.

О гибели Александра Федорчака также стало известно сегодня, 24 марта. 19 марта сотрудник «Известий» сообщил, что работал на краснолиманском направлении. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что произошедшее — это преступление властей Украины против свободы слова и журналистики. В ООН потребовали расследовать убийства работников СМИ.