Журналист «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

«Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне специальной военной операции. Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Подробности произошедшего уточняются, говорится в сообщении издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Федорчак

Фото: соцсети Александр Федорчак

Фото: соцсети

Корреспондент работал в Харьковской области, а также на купянском направлении. Последний репортаж Александра Федорчака вышел в эфир 23 марта. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 19 марта журналист сообщил, что работает на краснолиманском направлении. «Фронт активен тут с двух сторон и стало, вроде как, опаснее! Но наступление идет!» — отмечалось в публикации.

Александру Федорчаку было 28 лет. Журналист родом из Крыма. В 2018 году он окончил ТНУ имени В. И. Вернадского. Корреспондентом «Известий» Александр Федорчак начал работать в 2024 году. До этого он был специальным корреспондентом телеканала «Звезда», также работал в редакции телеканала «Крым 24».