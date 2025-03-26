Песков назвал мораторий на удары по энергообъектам хорошим движением вперед

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что приказ Владимира Путина о запрете ударов по энергообъектам Украины в рамках моратория действует и исполняется российскими военными. Он подчеркнул, что мораторий был достигнут благодаря контактам с США и должен соблюдаться, несмотря на «недоговороспособность киевского режима».

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«Это хорошее продвижение вперед благодаря тем конструктивным отношениям, которые сложились в ходе наших контактов с американской стороной»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля напомнил, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся телефонный разговор президентов России и США. «Президент Трамп предложил такой мораторий, и Путин согласился»,— пояснил господин Песков.

По итогам переговоров групп в Эр-Рияде 23–25 марта Москва и Вашингтон договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры. В список объектов, подпадающих под действие временного моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия; газопроводы и хранилища, дамбы гидроэлектростанций. Кремль говорил, что в случае нарушения моратория вправе считать себя свободным от обязательств по его соблюдению. Президент США Дональд Трамп считает, что и Россия, и Украина хотят завершить конфликт.

Подробнее о договоренностях — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».