Кремль подтвердил договоренность по механизму запрета ударов по энергообъектам

В Кремле подтвердили договоренность России и США разработать механизм запрета ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины. В Москве при этом обратили внимание на то, что она предусматривает возможность выхода в случае несоблюдения одной из сторон.

«Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон»,— говорится в заявлении Кремля.

Белый дом ранее сообщил, что Россия и США договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры.

18 марта на переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент РФ согласился на предложение об отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. С 19 марта Россия фиксирует случаи нарушения Украиной договоренностей. Несмотря на это, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не отменял команды об остановке атак на энергообъекты Украины.

Анастасия Домбицкая