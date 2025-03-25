Кремль назвал объекты, по которым не будут бить во время моратория
Кремль опубликовал согласованный с США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В случае нарушения моратория, подчеркнул Кремль, сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
В перечень вошли:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Решение принято по итогам переговоров делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Они шли 12 часов и завершились вечером в понедельник, 24 марта. Аналогичная формулировка была согласована и в результате американо-украинских переговоров, которые также прошли в Эр-Рияде. В частности, стороны договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море.
18 марта, в ходе телефонного разговора, президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Белого дома Дональда Трампа о временном отказе РФ и Украины от ударов по энергетическим объектам.
19 и 20 марта Москва зафиксировала два случая несоблюдения Киевом договоренностей: Россия обвинила ВСУ в ударе по энергообъекту в Краснодарском крае и в подрыве газораспределительной станции «Суджа».
Подробности — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».