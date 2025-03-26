Лавров заявил, что Уиткофф понял суть конфликта на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа «умным, энергичным человеком» и заявил, что тот «понял суть» военного конфликта на Украине. Однако его мнение о лидерах стран Евросоюза господин Лавров назвал ошибочным.

«Я понимаю желание Уиткоффа (закончить быстрее конфликт на Украине.— "Ъ")... Ему кажется, что все должны понимать элементарные, на его взгляд, вещи... Но он существенно переоценивает элиты европейских стран, которые хотят камнем висеть на руках Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину. Зеленский и сам не хочет давать слабину»,— сказал господин Лавров в интервью «Первому каналу» (цитата по сайту МИДа).

Сергей Лавров сказал, что традиции Советского Союза сейчас часто сравнивают с тем, что проявляется в некоторых странах Запада. «У нас ведь было — "пятилетку в четыре года". После того, как мы отвергли безбожие — к Пасхе», — сказал министр на вопрос о том, разделяет ли он оптимизм господина Уиткоффа о том, что перемирие России и Украины может быть достигнуто в скором времени.

24 марта в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию военного конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов.

О том, к чему пришли стороны в этих переговорах,— в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».