Машины в режиме ожидания

Первая половина марта показала, что традиционного роста спроса на новые автомобили в этом году не произошло, вопреки надеждам дилеров. Эксперты и участники рынка связывают это с тем, что граждане «включили режим ожидания»: кто-то ждет возвращения брендов, другие предпочитают копить, третьи надеются на снижение цен на фоне укрепления рубля. Дилеры смотрят на ситуацию пессимистически, тогда как аналитики указывают на формирование отложенного спроса, который может реализоваться летом и разогнать продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в России за первую половину марта составили чуть больше 40 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». По итогам месяца, по оценке гендиректора агентства Сергея Целикова, показатель несколько превысит 80 тыс. штук. Это примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля и, вероятно, на 10% ниже января. А в годовом выражении рынок может сократиться на 40%. В 2024 году в марте были аномально высокими продажи в ожидании изменений правил ввоза автомобилей в страну, которые вступили в силу в апреле, напоминает господин Целиков. «Весеннего спроса нет»,— резюмирует эксперт, добавляя, что первый квартал окажется ниже прошлогоднего примерно на четверть.

Негативную тенденцию Сергей Целиков связывает с тем, что потенциальные покупатели переходят в режим ожидания. Во-первых, перечисляет он, на фоне высоких ставок граждане предпочитают накапливать проценты по вкладам. Во-вторых, склады все еще затоварены, а это предпосылки к последующим скидкам на автомобили: россияне ждут еще более выгодных предложений. Кроме того, рубль укрепляется, да и слухи о возвращении зарубежных брендов располагают не торопиться с покупкой, указывает эксперт.

Дилеры, опрошенные “Ъ”, подтверждают отсутствие сезонного спроса на автомобили в марте. «Первая половина марта продемонстрировала нестандартную динамику для российского авторынка. В отличие от традиционного сезонного роста, который обычно сопровождает этот период, мы наблюдали спад продаж в первые две недели — снижение составило около 15% по сравнению с февралем»,— отмечает директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Лишь в последние несколько дней, добавляет топ-менеджер, показатели контрактования стабилизировались, вернувшись на уровень предыдущего месяца. Но говорить о полноценном восстановлении не приходится, уточняет он. В марте «Рольф» ожидает продажи на уровне 85 тыс. штук.

Аналогичную динамику по рынку представляет и гендиректор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «Цифры продаж первой декады марта не были позитивными. Прошлая неделя закрылась небольшим треком вверх, на учет встало на 4% больше машин, нежели на позапрошлой»,— отмечает он. По прогнозу компании, март закроется со скромным результатом в 80–85 тыс. машин. Большого оптимизма, по мнению господина Тюктеева, на рынке сейчас нет. По мнению гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, есть предпосылки считать, что сезонность марта слегка задержала падение продаж. В целом компания оценивает начало марта негативно. «Рынок перешел в режим ожидания, несмотря на активные меры поддержки со стороны импортеров и дилеров»,— подтверждает топ-менеджер.

В начале этого года аналитики и участники рынка возлагали определенные надежды на сезонный рост продаж в марте. Потенциальное отсутствие спроса тогда трактовалось как знак «провального года». По словам Сергея Целикова, «Автостат» уже планирует пересмотреть свой прогноз по продажам новых машин в 2025 году после первого квартала. Пока актуальный базовый прогноз агентства — падение продаж на 10%, до 1,43 млн штук. Однако сам эксперт настроен оптимистично. «Год, в принципе, может быть интересным. Позднее может произойти перелом негативного тренда. Надеюсь, что вторая половина года будет совсем другой»,— отмечает он. Эксперт поясняет, что сейчас формируется отложенный спрос, который, возможно, начнет реализовываться летом. Кроме того, рынок может подстегнуть выгодные скидочные предложения. «Сейчас большие скидки, причем практически по всем брендам. А если нет официальных скидок — можно пробовать приходить в салоны и торговаться»,— добавляет он.

Наталия Мирошниченко