Автосклады затрещали по-китайски

Под конец года на авторынке снова произошло затоваривание складов китайскими машинами: автоконцерны из КНР не предугадали охлаждение спроса, основательно пополнив свои запасы перед увеличением утильсбора. Стоков хватит минимум до апреля, полагают эксперты, отмечая, что значительно снижать цены на свою продукцию китайские производители вряд ли будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На российском авторынке вновь возник избыток китайских машин на складах дилеров и импортеров, рассказали “Ъ” опрошенные участники отрасли и эксперты. По данным директора «Автостата» Сергея Целикова, стоки брендов из КНР достигли 200–250 тыс. штук, что даже больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года. Тогда, по подсчетам агентства, на складах было 175 тыс. машин.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков связывает затоваривание с тем, что китайские автоконцерны своевременно недооценили главный фактор снижения спроса — рост ставки ЦБ, тогда как большой объем поставок, учитывая всю сложность логистики, уже было не остановить «по щелчку пальцев». Сергей Удалов из «Автостата» поясняет, что большой объем машин из Китая был привезен в преддверии индексации утильсбора. Но, несмотря на рекордные по году продажи в сентябре и октябре, был распродан не весь сток, который продолжил расти в ноябре и декабре на фоне охлаждения рынка. «Импорт машин уже сократился, и тенденция на его снижение продолжится в декабре»,— добавляет он. Независимый автоэксперт Олег Мосеев оценивает запасы автомобилей китайских брендов на конец года еще выше — в 360 тыс. штук без учета параллельного импорта. К переизбытку, по его словам, привели изначально завышенные планы китайских автоконцернов по поставкам на российский рынок. «Плюс машины привезли с запасом перед повышением утильсбора и не предсказали падение рынка начиная с ноября»,— соглашается господин Мосеев.

В «Авилоне» подтверждают значительные стоки китайских автомобилей в стране. По подсчетам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, всего на складах дилеров и импортеров находится порядка 350 тыс. новых автомобилей.

Но к снижению цен ситуация с затовариванием не приведет, несмотря на то что содержать склады в условиях высокой ставки ЦБ довольно непросто, отмечают эксперты. Господин Целиков уверен, что цены на новые китайские машины в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а при дальнейшем падении курса рубля могут показать и более значительную динамику. «Автопроизводителями будут скорректированы программы по импорту»,— считает он. Максим Кадаков соглашается, что больших скидок на фоне затоваривания ждать не стоит. Хотя некоторые скидочные предложения все же будут, особенно на машины прошлого года выпуска, уточняет эксперт. «Крупные игроки — Haval, Chery, Geely и Changan — будут задавать ценовую политику. На них будут ориентироваться остальные китайские бренды. Но резко переписывать прайсы и удивлять нас суперценами никто не будет»,— рассказывает господин Кадаков. По его оценкам, цены на новые машины в 2025 году в среднем могут вырасти на 10%.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что при текущих объемах продаж запасов автомобилей китайских брендов на складах дилеров хватит примерно на два месяца. Сергей Целиков полагает, что машин хватит минимум до весны, но, вероятнее всего, дольше, учитывая, что параллельно продолжится импорт и производство. Ренат Тюктеев считает, что стоки рассчитаны на четыре месяца. В том, что накопленного объема китайских машин точно хватит до мая, уверен и Максим Кадаков.

В январе и феврале, по прогнозу господина Целикова, на рынке ожидается охлаждение спроса. Продажи новых легковых автомобилей могут составить менее 100 тыс. штук, резюмирует он. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что зимой 2025 года авторынок будет демонстрировать снижение на 10–15% год к году. В декабре эксперты и участники рынка оценивали объем продаж новых автомобилей в 120–140 тыс. штук. По итогам 2024 года рынок новых легковых машин вырастет на 50%, до 1,59 млн штук, прогнозировал «Автостат».

Наталия Мирошниченко