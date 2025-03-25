Фроду дали обратную связь

Разработанный правительством законопроект о борьбе с кибермошенничеством принят Госдумой 25 марта сразу во втором и третьем чтениях. Изменения включают создание платформы «Антифрод», маркировку звонков и создание дополнительного инструмента подтверждения банковских операций. Также финальная версия законопроекта подразумевает добровольное обращение с биометрическими данными (за исключением дистанционных операций микрофинансовых организаций), а от сбора векторов голосов мошенников, напротив, решили отказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

25 марта в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников. В первом чтении он был принят 18 марта, внесен в Госдуму 15 февраля. Законопроект включает комплекс из более 30 мер, которые должны скорректировать работу операторов связи, банков, маркетплейсов и других участников рынка в части работы с проблемой кибермошенничества.

Среди мер — обязательная маркировка звонков для операторов, работа системы «Антифрод», запрет госорганам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры, хранение данных по денежным операциям в течение пяти лет для борьбы с дропперами, а также запрет на передачу сим-карт третьим лицам.

Изменения вступят в силу 1 июня 2025 года. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего проект, и в Минцифры подчеркнули, что все меры направлены на одно: «защиту человека и его безопасность в цифровом пространстве».

Согласно поправкам, внесенным в проект к 25 марта, обязанность для банков применять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы, внедрение системы маркировки проверенных продавцов на маркетплейсах и классифайдах, установка доверенного лица («второй руки») при совершении банковских операций и запрет на передачу сим-карт третьим лицам становятся обязательными.

В начале февраля “Ъ” рассказывал о планах Минцифры проработать меры по сбору и хранению векторов голосов мошенников на платформе «Антифрод». В принятой версии законопроекта от этой меры остался лишь пункт о передаче абонентских номеров. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что хранение векторов голосов может «вернуться в подзаконных актах».

Важным изменением в законопроект стало то, что операторам связи и маркетплейсам разрешено взаимодействовать с Единой биометрической системой (ЕБС) на добровольной основе.

В прошлых версиях документа это было обязательно. При этом только по «трансакционной модели», которую многие участника рынка называли невыгодной. Сейчас же проект подразумевает, как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера, использование и «трансакционной», и «векторной» модели. Строгое же обязательство по подтверждению личности через ЕБС получили микрофинансовые организации (МФО), в случае если обслуживание клиента проводится дистанционно. Для МФО закреплена только «трансакционная модель». В связи с этим, как уточнили источники “Ъ”, тарификация ЕБС будет адаптирована к реалиям закона. В частности, МФО планируется предложить сниженные тарифы на взаимодействие с госсистемой. Однако, как уточняют собеседники “Ъ”, представители МФО уже начинают оценку затрат на интеграцию с ЕБС и перспектив сворачивания дистанционных займов.

Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике, 25 марта (цитата по ТАСС): Наша работа с Центробанком оперативно привела к тому, что появилась поправка об обязательном использовании антифрод-механизмов в банкомате при выдаче наличности.

Крупные банки интересует информационное содержание и технические параметры работы платформы «Антифрод», отмечает глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. Про внедрение «второй руки» он добавляет, что потребуется системная практическая отработка для сохранения комфортного для клиентов режима совершения операций при его использовании. В ВТБ сообщили, что в компании уже ведется работа по «адаптации внутренних процессов и информационных систем к новым требованиям». Руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров отметил, что в их компании «уже давно применяют все возможные меры».

В Т2 замечают, что законопроект не содержит указаний на то, кто будет контролировать запрет на передачу сим-карт третьим лицам.

Про обязанность маркировать звонки от юрлиц и ИП, которую новый законопроект возложил на операторов, в компании отметили, что «подход позволит улучшить клиентский опыт». В «МегаФоне» напомнили, что новый законопроект призван упорядочить работу систем информирования. В МТС также добавили, что окончательная конфигурация систем и формат обеспечения взаимодействия с регуляторами требуют определения на уровне подзаконных актов.

Так как в текущей версии законопроекта биометрия стала добровольным инструментом, в Wildberries и Russ отметили, что планируют «оценить все факторы перед введением этих мер». Однако не исключили, что биометрия может быть перспективна для онлайн-продажи алкогольной и табачной продукции, которая в настоящий момент запрещена. В «Яндекс.Маркете» и Ozon от комментариев отказались.

Филипп Крупанин, Максим Буйлов, Татьяна Исакова