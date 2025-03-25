Путин: МО изучает вопрос ротации военнослужащих, ушедших на фронт первыми

Президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, которые «первыми ушли на фронт». По его словам, вопрос о ротации «стоит остро», но решения будут приниматься «исходя из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения».

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем, но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения»,— сказал президент на заседании президентского Совета по культуре искусству, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он заявил о ее окончании. За это время, по данным Минобороны, было мобилизовано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. При этом указ о завершении частичной мобилизации подписан не был.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сам Владимир Путин неоднократно говорили об отсутствии в потребности новой мобилизации. Господин Песков объяснял это тем, что россияне «очень активно подписывают контракты». В 2023 году, как сообщал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по контракту в вооруженные силы РФ было принято 500 тыс. человек. В 2024 году — около 450 тыс. человек. Господин Медведев говорил, что в прошлом году в среднем контракт заключали более 1 тыс. человек в день.

Военный комиссар Москвы Максим Локтев говорил в октябре 2023 года, что рост числа военнослужащих по контракту, участвующих в боевых действиях на Украине, позволит изменить ситуацию с ротацией. В сентябре того же года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также предполагал, что для ротации военнослужащих будут задействованы контрактники.

Полина Мотызлевская