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обновлено 19:15

О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное

Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде 24-25 марта. Главными темами стали безопасность коммерческого судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине. О чем еще договорились стороны — в подборке «Ъ».

Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон

Фото: Mohammed Benmansour / Reuters

США договорились с Россией

  • Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов, находящихся в акватории Черного моря.
  • Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.
  • Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, российских производителей и экспортеров продовольствия, ограничений на обслуживание судов под флагом РФ.
  • Задействованные в сельхозэкспорте российские банки должны быть обратно подключены к SWIFT.
  • Разработать механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней c 18 марта . РФ может выйти из договоренностей в случае несоблюдения одной из сторон.
  • Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.
  • Восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции.
  • США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок.
  • США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

США договорились с Украиной

  • Содействовать обмену военнопленных и возвращению насильственно перемещенных детей.
  • Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
  • Обеспечить безопасное судоходство.
  • Разработать соглашение президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
  • Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.
  • США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Обновлено в связи с публикацией заявления Кремля по итогам переговоров.

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