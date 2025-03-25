обновлено 19:15
О чем Россия, Украина и США договорились в Эр-Рияде. Главное
Белый дом опубликовал два заявления по итогам переговоров США, России и Украины в Эр-Рияде 24-25 марта. Главными темами стали безопасность коммерческого судоходства в Черном море и создание механизма недопущения ударов по энергообъектам в РФ и Украине. О чем еще договорились стороны — в подборке «Ъ».
Отель «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, где проходили переговоры сторон
Фото: Mohammed Benmansour / Reuters
США договорились с Россией
- Не допускать использования военной силы в отношении торговых судов, находящихся в акватории Черного моря.
- Гарантировать беспрепятственное и безопасное передвижение судов.
- Договоренности по Черному морю вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, российских производителей и экспортеров продовольствия, ограничений на обслуживание судов под флагом РФ.
- Задействованные в сельхозэкспорте российские банки должны быть обратно подключены к SWIFT.
- Разработать механизм запрета ударов по энергетическим объектам России и Украины на 30 дней c 18 марта . РФ может выйти из договоренностей в случае несоблюдения одной из сторон.
- Сoдействoвaть рaсширению дoступa Рoссии к пoртaм и плaтежным системaм для экспoртa удoбрений и прoдoвoльствия.
- Восстановить доступ РФ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции.
- США будут способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок.
- США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
США договорились с Украиной
- Содействовать обмену военнопленных и возвращению насильственно перемещенных детей.
- Исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.
- Обеспечить безопасное судоходство.
- Разработать соглашение президентов Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.
- Соединенные Штаты и Украина приветствуют посредничество третьих стран для реализации энергетических и морских соглашений.
- США и Украина продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
Обновлено в связи с публикацией заявления Кремля по итогам переговоров.