США договорились с Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море

Соединенные Штаты договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде, опубликованном на сайте Белого дома. В Вашингтоне заявили, что намерены содействовать расширению доступа РФ к портам и платежным системам для экспорта продовольствия и удобрений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море»,— отмечается в официальном заявлении.

В заявлении также говорится, что США «помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переговоры РФ и США, которые прошли в понедельник в Эр-Рияде, были прежде всего посвящены вопросам безопасности судоходства в Черном море. По его словам, Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы, но в более приемлемой для всех форме. Москва настаивает, чтобы в новой мирной инициативе не было двусмысленностей, а у России были четкие гарантии.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая