Кремль: соглашение по Черному морю вступит в силу лишь после снятия ряда санкций

В Кремле заявили, что договоренность России и США о возобновлении черноморской зерновой инициативы вступит в силу только после снятия санкционных ограничений в отношении Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.

«В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов»,— говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля.

В заявлении при этом подчеркивается, что договоренности вступят в силу только при выполнении ряда условий. Среди них:

снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

снятие ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты договорились с Россией и Украиной обеспечить безопасность судоходства в Черном море. В сообщении пресс-службы американской администрации отмечалось, что США буду способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению расходов на морское страхование и расширению доступа к портам и платежным системам для таких транзакций. При этом в сообщении Белого дома не говорилось о том, что соглашение сторон вступит в силу только при соблюдении ряда условий.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, заявил, что России необходимы «четкие» и «рабочие» гарантии.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая