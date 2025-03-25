США и Россия разработают механизм запрета ударов по энергообъектам

Россия и США договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры. Об этом сообщили в Белом доме. Также стороны урегулируют безопасность судоходства в акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрела Запорожской атомной электростанции в апреле 2024 года

Фото: ЗАЭС Последствия обстрела Запорожской атомной электростанции в апреле 2024 года

Фото: ЗАЭС

«Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира»,— говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров экспертных групп в Эр-Рияде 23–25 марта.

«Убийства с обеих сторон» российско-украинского конфликта должны прекратиться, указано в документе. Это необходимый шаг к разрешению кризиса на Украине.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта и занял 12 часов.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что содержание беседы стороны раскрывать не будут. При этом итоги переговоров уже переданы в столицы двух стран и анализируются.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».