США и Россия разработают механизм запрета ударов по энергообъектам
Россия и США договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры. Об этом сообщили в Белом доме. Также стороны урегулируют безопасность судоходства в акватории Черного моря.
Последствия обстрела Запорожской атомной электростанции в апреле 2024 года
Фото: ЗАЭС
«Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира»,— говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров экспертных групп в Эр-Рияде 23–25 марта.
«Убийства с обеих сторон» российско-украинского конфликта должны прекратиться, указано в документе. Это необходимый шаг к разрешению кризиса на Украине.
Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта и занял 12 часов.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что содержание беседы стороны раскрывать не будут. При этом итоги переговоров уже переданы в столицы двух стран и анализируются.
Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».