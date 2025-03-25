Песков: содержание переговоров России и США в Эр-Рияде раскрываться не будет

Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не будет предаваться гласности. Об этом во вторник, 25 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время итоговые доклады анализируются в обеих столицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Речь идет все-таки о технических переговорах с погружением в детали. Поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет»,— сообщил господин Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что сейчас итоги переговоров анализируются обеими сторонами. «Ну и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях»,— констатировал пресс-секретарь.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая