Уполномочен возвратить

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 25 марта выступила на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представив сенаторам ежегодный доклад об итогах своей работы. Основная его часть посвящена решению проблем участников специальной военной операции (СВО), поиску пропавших без вести, а также возвращению тех, кто попал в плен. Речь в том числе идет о репатриации жителей курского приграничья: на сегодняшний день в Сумской области Украины остаются 72 гражданских россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для начала Татьяна Москалькова напомнила основные цифры из своего доклада, которые ранее уже приводила в Госдуме (см. “Ъ” от 27 февраля). В 2024 году в аппарат уполномоченного поступило 126 тыс. обращений, половина из которых (свыше 64 тыс.) — от участников СВО и членов их семей. Почти 10 тыс. обращений по таким вопросам нашли положительное решение. Всего помощь получили более 37,1 тыс. бойцов и их родственников.

«Иногда приходится просто остановить работу всего аппарата и работать только в этом направлении. Это главное сегодня для нашей страны»,— призналась омбудсмен.

Тематика обращений касается поиска пропавших без вести, возвращения пленных, решения проблем при прохождении военной службы, получения медицинской помощи и оформления документов, а также социальных вопросов.

По данным госпожи Москальковой, благодаря взаимодействию с Минобороны и ФСБ в прошлом году была установлена судьба 3,1 тыс. пропавших без вести участников СВО.

Кроме того, 779 бойцов вернулись из плена.

А тем, кто пока остается на Украине, удалось передать 1,5 тыс. посылок и писем от родственников.

«Из московского госпиталя пришло письмо, что лежат на излечении 100 раненых, у которых утрачены документы: сгорели, в боях пропали. Мы организовали сразу же с Министерством обороны совместную рабочую группу и всем восстановили документы»,— привела она пример из своей практики.

На основании накопленного опыта омбудсмен предложила ряд дополнительных мер поддержки участников СВО и их родственников. По ее словам, необходимо ввести для них квоты при поступлении не только в вузы, но и техникумы, установить единовременную выплату детям, рожденным после гибели отца, а также адаптировать президентскую программу «Время героев» для подготовки не только руководителей, но и нижестоящих кадров. Наконец, нужно разработать отдельный федеральный закон о пропавших без вести, подчеркнула Татьяна Москалькова: «Сегодня огромное количество обращений к нам приходит по этой теме». Похожие законы, регламентирующие статус пропавших без вести, компетенцию субъектов, участвующих в их поиске, и права их семей, успешно работают в ряде государств, например в Боснии и Герцеговине, уточнила госпожа Москалькова.

Проблему вынужденных переселенцев из Курской области омбудсмен назвала «очень тяжелой темой». Но еще более непростым оказался вопрос возвращения местных жителей, вывезенных украинскими военнослужащими на территорию Сумской области Украины. По данным Татьяны Москальковой, в ноябре 2024 и марте 2025 года удалось репатриировать 79 граждан, однако «осталось еще 72».

Отвечая на вопросы сенаторов, госпожа Москалькова рассказала, как происходит обмен информацией с украинской стороной, в том числе по вопросу пропавших без вести. В рамках последнего такого взаимодействия, по ее словам, удалось найти в плену 11 бойцов, чья судьба до этого оставалась неизвестной.

Андрей Прах