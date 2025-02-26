Депутаты спросили с омбудсмена

Аппарат уполномоченного по правам человека столкнулся с резким ростом числа обращений от граждан — об этом вчера рассказала в Госдуме омбудсмен Татьяна Москалькова. В прошлом году она получила 126 тыс. жалоб, а годом ранее — лишь 93 тыс. Омбудсмен смогла помочь в 13 тыс. случаев, большая часть из них была связана с проведением СВО. Депутаты обещали Татьяне Москальковой проанализировать работу региональных омбудсменов и оказать им законотворческую помощь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что политические права человека в нашей стране защищены надежней, чем в странах, «превративших Евросоюз в тюрьму народов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омбудсмен Татьяна Москалькова наглядно продемонстрировала депутатам Госдумы объем проделанной за год работы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Омбудсмен Татьяна Москалькова наглядно продемонстрировала депутатам Госдумы объем проделанной за год работы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила Госдуме ежегодный доклад об итогах своей работы. Она сообщила, что в 2024 году получила более 126 тыс. обращений (на 33 тыс. больше, чем в 2023 году, и на 47 тыс. больше по сравнению с 2022 годом). Омбудсмену удалось оказать помощь по 13 тыс. обращений (они затрагивали интересы в общей сложности 104 тыс. граждан). Подавляющее большинство решенных вопросов были связаны с СВО, подчеркнула госпожа Москалькова (почти 10 тыс. из 13 тыс. обращений). Они касались, в частности, возвращения российских военных из украинского плена и поиска пропавших бойцов.

Проанализировав проблемы в этой сфере, омбудсмен предложила депутатам подготовить отдельный ФЗ о пропавших без вести. Он должен юридически закрепить их статус, прописать процедуру сдачи ДНК и механизм поисков.

Отдельно госпожа Москалькова рассказала о проблемах жителей Курской области, которые в августе 2024 года оказались на территориях, подвергшихся вторжению украинских войск. Она сообщила, что ежедневно связывается с врио главы региона Александром Хинштейном, а также находится в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста и Российским Красным Крестом.

Татьяна Москалькова, занимающая свой пост с апреля 2016 года, предложила депутатам «донастроить» законодательство об институте омбудсмена. В частности, она предложила обсудить работу региональных уполномоченных на парламентских слушаниях. «К сожалению, пока не везде работа организована должным образом,— поддержал ее первый замглавы комитета по контролю Дмитрий Ламейкин ("Единая Россия").— Комитет предлагает шагнуть дальше, сделав модельное положение, в котором в качестве рекомендаций будут расписаны как организационные аспекты деятельности уполномоченного в регионах, так и типовые решения наиболее часто возникающих проблем по обращению граждан». Глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева (ЕР) призвала «обратить внимание на материально-техническую базу и общее состояние аппаратов уполномоченных в регионах»: «Из-за маленьких зарплат там явный недобор».

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на всякий случай сообщила, что расходы института уполномоченного в 2024 году составили более 1 млрд руб. (почти впятеро больше чем в 2016 году).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) попросил коллег обсудить с омбудсменом те вопросы, которые волнуют «конкретного человека» — в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты. «Время, когда мы воспринимали проблемы защиты прав граждан через политические права, совершенно очевидно в прошлом. Потому что у нас с вами многопартийность, у нас с вами свобода слова,— сказал спикер.— Все политические права не просто в нашей стране защищены, но мы можем говорить и о стандартах. Совершенно очевидно, что они выше, чем в европейских государствах, которые превратили в тюрьму народов Евросоюз».

Депутаты поднимали вопросы о защите прав инвалидов, о низких зарплатах учителей, а также о проблемах участников СВО и гражданских жертв боевых действий. Ольга Германова (ЕР) призвала уполномоченного зафиксировать «каждый факт издевательств, пыток и убийств» жителей Курской области со стороны «нацистов». Другие депутаты просили разобраться с демобилизацией военных, у которых родился четвертый ребенок или скончалась супруга. Сардана Авксентьева («Новые люди») напомнила об инициативе своей фракции зафиксировать в законе ответственность за сталкинг (навязчивое преследование) — Татьяна Москалькова обещала предложение поддержать.

Представитель КПРФ Сергей Обухов трактовал резкий рост обращений граждан к омбудсмену: «Сотни тысяч людей не смогли найти правды на местах. Армия чиновников на местах не смогла или не захотела помочь». Депутат опасается, что такая сверхнагрузка ведет к сбоям в работе аппарата уполномоченного. Сам он, например, неоднократно писал обращения в адрес Татьяны Москальковой по делу экс-депутата заксобрания Приморского края Артема Самсонова (осужден за «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»; утверждает, что стал жертвой оговора), но они «так и не нашли отклика». «А в феврале 2025 года мне сообщили, что адвокату что-то было разъяснено в октябре прошлого года — хотя обращение было от декабря. Нельзя аппарату так работать с депутатскими обращениями»,— возмутился он. Представители других фракций предпочли заметить, скольким гражданам все же удалось помочь, и поблагодарили госпожу Москалькову за ее труд. Постановление о докладе уполномоченного Госдума приняла единогласно.

Эмилия Габдуллина