Анкара хочет быть первой в небе

Американо-турецкие отношения могут обрести новый импульс во время второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Для подготовки саммита двух лидеров в Вашингтон 25 марта прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. В повестку его визита входит в том числе вопрос о поставке Анкаре истребителей F-35. В Белом доме дали понять, что открыты к торгу по самолетам, несмотря на то что их продажа турецкой стороне в 2019 году была заблокирована санкциями. Но многое упирается в позицию ключевого ближневосточного союзника США — Израиля. Перевооружение ВВС Турции ему вряд ли придется по душе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребитель F-35

Фото: Senior Airman Joseph Barron / U.S. Air Force / AP Истребитель F-35

Фото: Senior Airman Joseph Barron / U.S. Air Force / AP

О том, что отношения Анкары и Вашингтона могут получить новый импульс при 47-м президенте США, Реджеп Тайип Эрдоган заявил после заседания правительства. Он указал на то, что его телефонный разговор с Дональдом Трампом на минувшей неделе прошел в «сердечной» атмосфере. Господин Эрдоган выразил надежду, что теперь Турция и США смогут выйти на новый уровень взаимодействия вопреки «трудностям в регионе» и вопреки «лоббистам, которые пытаются отравить сотрудничество двух союзников».

С того момента, как турецкие города захлестнула волна мощных протестов, вызванных арестом 19 марта главного политического оппонента Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, США показали принципиально иной подход к ситуации, нежели Европа, поставившая под сомнение приверженность Турции демократическим ценностям. Белый дом демонстративно не замечает происходящего в стране, а социальная сеть X, которой владеет глава Департамента эффективности госуправления США (DOGE) Илон Маск, даже заблокировала ряд оппозиционных турецких аккаунтов.

Вероятно, Анкара оценила такую позицию Вашингтона. Хакан Фидан начал во вторник визит в США, чтобы, как пояснили источники агентства Anadolu, обсудить стратегические шаги в двусторонних отношениях, а также подготовку к саммиту лидеров двух стран. По словам собеседников Anadolu, Анкара также хочет обсудить возвращение в программу истребителей пятого поколения F-35, из которой она была исключена в 2019 году из-за приобретения у России четырех дивизионов систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

Турецкое руководство намерено согласовать снятие рестрикций, а также устранить препятствия для дальнейших закупок военной техники у США, отмечают источники Anadolu.

Как проинформировали на днях источники американского канала Fox News, президент Трамп готов рассмотреть продажу Турции самолетов F-35. Однако взамен Вашингтон предлагает Анкаре договориться о судьбе российских С-400. Администрация Трампа хочет, чтобы Турция полностью от них отказалась. По словам собеседников Fox News, Вашингтон устроит либо частичный демонтаж С-400, либо перемещение систем на американскую базу «Инджирлик», расположенную на турецкой территории.

Возможная передача Турции партии F-35 осложнена и другой проблемой. Малозаметные для радаров истребители пятого поколения, представляющие собой флагманский проект американской оборонной промышленности, являются одним из средств, при помощи которых США поддерживают качественное военное превосходство Израиля в регионе. Это юридически закрепленная концепция, которая накладывает на Вашингтон обязательство помогать Израилю в сохранении военно-технологического первенства среди ближневосточных стран.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху был последовательным противником того, чтобы кто-то на Ближнем Востоке, кроме Израиля, обладал доступом к истребителям F-35. Исключение израильский премьер-министр был готов сделать только для ОАЭ — страны, которая нормализовала отношения с Израилем в 2020 году в рамках «соглашений Авраама».

Для Турции же никаких исключений не будет. После начала военной кампании в секторе Газа в 2023 году Анкара пошла на разрыв дипломатических контактов с соседом по Средиземноморью. А крах правительства в Дамаске 8 декабря 2024 года, который привел к заметному укреплению позиций Турции в Сирии, только ускорил эрозию отношений между двумя странами.

На публичном уровне Израиль открыто маркирует Турцию как новую региональную угрозу.

На днях представители армии и спецслужб Израиля провели серию внутренних консультаций по поводу расширения турецкого военного присутствия в Сирии, рассказали источники издания Walla. В разведсообществе прозвучало предположение, что столкновение между Израилем и Турцией в этой точке региона неизбежно, как и предупреждал в январе Комитет Нагеля — сформированная израильским правительством комиссия по анализу приоритетов формирования оборонного бюджета. По этой версии, у Израиля есть только один выход — укреплять буферную зону на своих северных границах и углублять контакты с Россией, содействуя тому, чтобы две ее военные базы в Сирии не перешли под контроль Турции.

В правительстве, возглавляемом премьер-министром Биньямином Нетаньяху, считают, что турецкие протесты, ставшие самыми масштабными почти за десятилетие, могут побудить Анкару вступить в военную конфронтацию с Израилем, чтобы отвлечь общественное внимание от ситуации внутри страны, уточняют источники Walla.

Другой вопрос, будет ли это целесообразным шагом с точки зрения углубления отношений между турецким руководством и администрацией Трампа, сделавшей защиту интересов Израиля одним из главных приоритетов своей внешней политики.

Нил Кербелов