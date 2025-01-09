Израиль берет под прицел Турцию

Риск прямого конфликта с Турцией становится одной из главных тем внутригосударственных дискуссий в Израиле. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац провел специальное совещание, чтобы обсудить последствия укрепившегося влияния Анкары в Сирии. Израиль опасается, что при новой власти соседняя страна де-факто превратится в турецкий протекторат и будет проводить курс, угрожающий его безопасности. Это повышает вероятность прямого вооруженного конфликта между Израилем и Турцией. Выход израильские официальные лица видят в федерализации Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Petros Giannakouris / AP Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Petros Giannakouris / AP

Межведомственное совещание, созванное вечером в среду по запросу министра обороны Израиля, было посвящено тому, насколько изменился уровень угрозы со стороны Турции, сообщили источники The Jerusalem Post. Имеются опасения, что приход к власти в Сирии близкой к Анкаре коалиции исламистов во главе с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической и запрещена) может представлять угрозу для еврейского государства.

За последние дни вопрос «турецкой угрозы» стал основным во внутренних дискуссиях в Израиле, говорят источники издания Israel Hayom. Турция и Израиль находились в дипломатическом конфликте с начала полномасштабной войны в секторе Газа, но их публичную пикировку мало кто воспринимал всерьез. Так, критики сомневались в реальной готовности президента Реджепа Тайипа Эрдогана защищать палестинцев. Известно, что Турция по-тихому продолжила перевозить сырую нефть в Израиль и воздерживалась от тотального бойкота израильской продукции.

Усиление турецкого влияния в Сирии в корне изменило ситуацию и, по мнению израильских властей, создало «потенциал для серьезных трений» с Анкарой.

Так, на этой неделе Комитет Нагеля (сформированная израильским правительством комиссия по анализу оборонного бюджета) представил доклад, где говорится о необходимости подготовить армию к прямому столкновению с Турцией. Авторы доклада считают, что Сирия под влиянием ее северного соседа может превратиться в форпост суннитских экстремистов, которые «не примут самого существования Израиля». «Присутствие турецких сил или их прокси в Сирии может повысить риск прямой конфронтации между Израилем и Турцией»,— заявили в Комитете Нагеля.

Как утверждают источники Israel Hayom, на одном из заседаний по текущей ситуации в Сирии министр энергетики еврейского государства Эли Коэн предложил в качестве контрмеры поддержать идею ее федерализации. Он выступил за разделение соседнего государства на кантоны — относительно самостоятельные регионы со своими органами власти. На раннем этапе, считает господин Коэн, Израиль мог бы созвать международную конференцию, участники которой официально поддержали бы идею «кантонизации» Сирии в целях защиты ее национальных меньшинств.

Это перекликается с давними инициативами курдов по переустройству Сирии. В 2016–2017 годах провозглашенная ими автономия (находится на северо-востоке страны) выдвинула свой проект конституции. Он предполагал разделение Сирии по швейцарской модели на ряд кантонов, каждый из которых был бы относительно самостоятелен в своей политике и опирался бы на особенности населяющих его этноконфессиональных групп.

Главной проблемой, однако, как говорят сейчас израильские чиновники, остается то, что любая подобная инициатива встретит мощное сопротивление со стороны новых хозяев Дамаска.

Исламистские группировки при поддержке Турции стремятся вернуть под свой контроль все районы Сирии, в том числе и те, где действуют курдские отряды в координации с американскими военными.

Свою политическую стратегию Дамаск открыто согласовывает с главным внешним покровителем — Анкарой. По данным издания Yeni Safak, фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа должен в скором времени прибыть в Турцию для встречи с господином Эрдоганом. Визит, который станет для бывшего полевого командира первой с начала гражданской войны зарубежной поездкой, должен будет определить план действий в отношении непокорной курдской автономии. И вряд ли этот план предусматривает мирное сосуществование.

Нил Кербелов