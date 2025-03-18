Брюссель и Лондон берут Украину на себя

На фоне активного диалога по перемирию на Украине между США и Россией в Европе решили не сбавлять темпов в плане поддержки Киева. Во вторник верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас прибыла в Лондон для обсуждения предложенной британским премьером Киром Стармером идеи формирования «коалиции желающих» помочь обеспечить безопасность Украины после заключения мирного соглашения. Помимо этого высокопоставленные представители Брюсселя и Лондона затронули вопрос об усилении экономического давления на Москву и помощи Киеву не только миротворцами, но и деньгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Кая Каллас и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Глава европейской дипломатии Кая Каллас и премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

С момента прихода в Белый дом Дональда Трампа и особенно с началом его активных миротворческих усилий, демонстративно предпринимаемых практически без учета позиций Европы, британский премьер Кир Стармер взял на себя миссию главного куратора европейской помощи Киеву. На этом фоне неудивительно, что еще одна горячая сторонница поддержки Украины — верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас — решила детально обсудить вопросы дальнейшего содействия Киеву именно с британцами.

Во вторник Кая Каллас прибыла в Лондон для встреч за рабочим ланчем с министром иностранных дел Соединенного Королевства Дэвидом Лэмми и министром обороны Джоном Хили. Как сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве, одной из тем встречи стало рассмотрение «инновационных инициатив» по совместному увеличению финансирования европейской обороны и повышению боеготовности вооруженных сил в свете пока нерешенного конфликта на Украине.

Недавно Кир Стармер выдвинул идею формирования так называемой коалиции желающих помочь Украине обеспечить ее безопасность после заключения перемирия с Россией.

И, как заявили на Даунинг-стрит, 10 накануне приезда Каи Каллас, желание помочь в обеспечении прочного мира на Украине уже выразили более 30 стран.

Впрочем, большая часть скорее ограничилась моральной поддержкой, не изъявив особого желания отправлять в зону конфликта своих миротворцев. К примеру, граничащие с Россией Финляндия и Польша, горячо поддержав план размещения на Украине миротворцев, отметили, что их собственные вооруженные силы должны оставаться в стране на случай, если Россия воспользуется прекращением огня для передислокации войск таким образом, что это может представлять угрозу для них самих.

Некоторые другие страны, включая Данию, Швецию, Ирландию, Люксембург и Бельгию, не исключили возможности участия своих военных в миротворческих силах, но с оговоркой, что окончательное решение будет зависеть от мандата, который получат миротворческие силы.

Таким образом пока что готовность направить войска для обеспечения прекращения огня выразили лишь Великобритания и Франция, которые собственно и являются инициаторами идеи с европейскими миротворцами, а также Австралия. Да и то, все три страны не раз подчеркивали, что их планы могут быть реализованы только в том случае, если США предоставят военную поддержку, чего Вашингтон пока делать явно не намерен.

Как дали понять в Лондоне, неравнодушные страны могут помочь делу обеспечения мира на Украине и другими способами, в частности, за счет предоставления самолетов, инженерной и логистической помощи и даже пополнения сил, задействованных на других театрах военных действий.

Более детальные переговоры о том, чем именно «коалиция желающих» сможет помочь Украине, пройдут в окрестностях Лондона уже в этот четверг. Таким образом, нынешняя встреча госпожи Каллас с британскими визави стала своего рода сверкой часов в преддверии грядущих переговоров по этой теме, а также демонстрацией единства Брюсселя и Лондона на фоне резкой смены настроений по отношению к Киеву со стороны США.

«Европейская безопасность начинается с Украины. Великобритания и ЕС едины в своей решимости поддержать Украину военной мощью, необходимой для противостояния незаконному вторжению России и обеспечения прочного мира»,— заметил глава британского Минобороны Джон Хили.

Между тем в России уже неоднократно подчеркивали, что категорически против размещения европейских миротворцев на Украине, считая Евросоюз далеко не нейтральным партнером. Как заявил на этой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко, оснований для обсуждения этой идеи еще нет, а потому в данный момент разговоры о миротворцах выглядят как «попытка поставить телегу впереди лошади».

Тем временем на ближайший четверг намечено еще одно важное с точки зрения интересов Киева мероприятие — очередной саммит ЕС, на котором наверняка будет звучать и тема наказания России в случае несоблюдения ею условий перемирия, которое еще не достигнуто. И по этому вопросу у Лондона и Брюсселя нашлось немало точек соприкосновения.

Как отметил в понедельник глава британского МИДа Дэвид Лэмми, возможными следующими шагами в отношении Москвы могут стать новые санкции и арест замороженных российских финансовых активов.

«Мы можем пойти дальше и нацелиться на их энергетический и оборонный секторы, еще больше ужать их нефтяные доходы и использовать замороженные российские активы»,— сказал господин Лэмми. Во вторник пути усиления экономического давления на Москву, включая «юридическое и финансовое прикрытие» для ареста российских активов, стали темой переговоров Каи Каллас с британской стороной.

Наконец, еще одной темой дискуссий в преддверии грядущего саммита ЕС стал вопрос не только о военной, но и финансовой поддержке Украины. Все последние дни глава внешнеполитической службы ЕС, по сути, пыталась сколотить еще одну своеобразную «коалицию желающих» — из числа тех, кто по-прежнему готов помочь Киеву материально. Недавно она выступила с идеей удвоить до €40 млрд военную помощь Украине в текущем году, и, как она дала понять после встречи в понедельник министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе, ее предложение получило «широкую политическую поддержку».

«Надеюсь, мы сможем двигаться дальше, потому что все за столом поняли, что мы должны продемонстрировать нашу решимость прямо сейчас и поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя»,— отметила европейский дипломат.

Впрочем, на поверку оказалось, что она во многом выдавала желаемое за действительное. По крайней мере Италия и Испания — третья и четвертая страны ЕС по величине экономики, и ранее не отличавшиеся особой щедростью в отношении Киева,— дали понять, что не готовы поддержать предложение госпожи Каллас. При этом и Рим, и Мадрид сослались на то, что на фоне неясности с деталями перемирия между Россией и Украиной принимать какие-то решения в отношении военной помощи Киеву было бы преждевременно.

Вместе с тем определенным облегчением для Каи Каллас и других сторонников увеличения помощи Украине стал тот факт, что ни Венгрия, ни Словакия, не желающие помогать Киеву на деньги собственных налогоплательщиков, не смогут заблокировать выделение средств другими странами — по той причине, что взносы будут исключительно добровольными.

Наталия Портякова