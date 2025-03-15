Макрон: Европа может ввести войска на Украину без согласия России

Эмманюэль Макрон допустил, что страны Европы могут послать на Украину миротворческие силы, если Киев направит соответствующий запрос. В интервью газете Le Parisien президент Франции заявил, что мнение России при этом учитываться не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Украина суверенна, если она попросит союзные войска находиться на ее территории, то это не России решать, соглашаться или нет»,— сказал президент.

По сообщению газеты, план о размещении на Украине миротворцев находится на «финальной стадии согласования». Господин Макрон утверждает, что несколько тысяч человек могут быть отправлены на Украину от каждой европейской страны, чтобы продемонстрировать «долгосрочную поддержку» Киева со стороны Запада. «Ключевыми точками» присутствия европейских солдат могут стать Киев, Львов и Одесса.

О том, что Европа может создать «коалицию желающих», которую возглавили бы Лондон и Париж, говорил премьер-министр Британии Кир Стармер 2 марта. Европейские войска разместились бы на Украине после окончания конфликта, считает премьер-министр. Сегодня он подтвердил стремления стран Европы разместить на Украине своих военнослужащих.

Россия неоднократно высказывалась против размещения на территории Украины любых военнослужащих НАТО. 11 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такие инициативы попыткой западных стран спасти украинские власти.

Подробности — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».