Лондон сообщил о готовности более чем 30 стран к отправке миротворцев на Украину

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что более 30 стран готовы отправить свои войска на Украину в качестве миротворцев. По его словам, «значительное количество» стран хотят принять участие в этом процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

«Условия участия будут различаться, но это будут значительные силы, и значительное число стран предоставят свои войска»,— приводит слова британского представителя агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о категоричной позиции Москвы по поводу европейских миротворцев на Украине, представитель британского премьера заявил: «Стоит помнить, что Россия не спрашивала Украину, когда в прошлом году отправляла северокорейские войска на передовую».

В начале марта президент Франции и премьер Британии озвучили условия европейского мирного плана. Согласно их предложению, стороны российско-украинского конфликта прекращают бои в воздухе и на море на месяц, после чего на Украине размещается миротворческий контингент. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. 15 марта Эмманюэль Макрон заявил, что отправка миротворцев остается частью европейского плана и «не России решать, соглашаться или нет».

11 марта после переговоров с США Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней взамен на перемирие в воздухе и на море. Россия также согласна на прекращение огня, но при условии, что оно приведет к долгосрочному миру, заявлял Владимир Путин. Российские официальные лица при этом неоднократно давали понять, что выступают против отправки миротворцев на Украину. 17 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев из стран НАТО будет означать войну с альянсом. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что обсуждение в Европе возможности отправки миротворцев на Украину — это «наглость».

О том, на каких условиях может быть заключено перемирие на Украине,— в материале «Ъ» «Нюансы имеют значение».

Анастасия Домбицкая