Что такое Черноморская зерновая инициатива

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Большая часть объема экспортируемого продовольствия должна была направляться в развивающиеся страны.

29 октября 2022 года, после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, Россия приостановила участие в зерновой сделке. 2 ноября, после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора, участие было возобновлено.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но был продлен еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года, а затем дважды пролонгировался на 60 дней вплоть до 17 июля 2023 года.

Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. 13 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин допустил, что зерновая сделка может быть приостановлена до выполнения условий Москвы, среди которых подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в зерновой сделке.

По данным ООН, за время действия Черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать более 32 млн тонн зерна, из которых почти половину зерновых грузов составляла кукуруза — 16,8 млн тонн, также поставляли пшеницу (8,9 млн тонн) и другие товары (7 млн тонн).