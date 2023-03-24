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Раздел по полам

Международная федерация легкой атлетики запретила трансгендерам выступать в женских соревнованиях

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics, WA) запретила трансгендерам, а точнее — женщинам, ранее считавшимся мужчинами, выступать в женских соревнованиях, в случае если смену гендера они осуществили после полового созревания. Кроме того, WA значительно ужесточила правила допуска к женским турнирам лиц, у которых выявлены нарушения в половом развитии (DSD). Отметим, что в последнее время все больше руководящих структур мирового спорта высказывается в защиту женского спорта в его естественном понимании и вводит те или иные ограничения на участие трансгендеров.

Президент WA Себастьян Коу

Президент WA Себастьян Коу

Фото: Reuters

Президент WA Себастьян Коу

Фото: Reuters

Совет Международной федерации легкой атлетики запретил трансгендерным женщинам, то есть урожденным мужчинам, участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой WA, в случае если период полового созревания они прошли как мужчины. Руководство федерации назвало это решение «защитой будущего женского спорта». Новые правила вступают в силу уже 31 марта.

Президент WA Себастьян Коу заявил, что прекрасно понимает, что решение федерации вызовет споры, но отметил, что WA руководствуется «всеохватывающими принципами» справедливости, а также учитывает мнение науки относительно преимущества, которое имеют мужчины перед женщинами в том, что касается силы, скорости, выносливости и т. д.

«Принимать решения, когда они затрагивают несовпадающие интересы разных групп, всегда сложно. Но мы исходим из того, что должны в первую очередь оставаться справедливыми в отношении спортсменок. Обеспечение целостности женского спорта в данном случае превалирует»,— отметил Себастьян Коу. Впрочем, президент WA оставил небольшую надежду на то, что в будущем ситуация может измениться. Он сказал, что в WA будет создана рабочая группа, которая будет мониторить новые исследования по теме трансгендеров и докладывать руководству федерации. «Мы не говорим "нет" навсегда»,— подчеркнул Себастьян Коу.

Как трансгендеров перестают допускать до женских соревнований

Помимо запрета трансгендерам выступать в женских турнирах, WA ужесточила правила допуска к ним лиц, у которых выявлены нарушения в половом развитии (DSD). Самая известная из таковых — двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года Кастер Семеня из ЮАР, которую Пьер Вайсс, в свое время занимавший пост генерального секретаря WA, как-то раз назвал «женщиной, но не на 100%». Отныне они смогут участвовать в женских турнирах, только если в течение двух лет поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 нмоль/л (у абсолютного большинства женщин показатели тестостерона составляют 0,12–1,79 нмоль/л). Прежние правила были гораздо мягче. Верхней планкой уровня тестостерона были 5 нмоль/л в течение 12 месяцев. Да и касались они только забегов на дистанции от 400 м до 1 мили. В других дисциплинах контроля не было. Отметим, что та же Семеня несколько лет пыталась опротестовать ограничения, вводимые WA, но в 2019 году Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что женщины с DS как минимум той разновидности, что имеется у Семени, имеют незаслуженное преимущество над обычными женщинами.

Проблема проникновения трансгендеров в женский спорт в последнее время привлекает все больше внимания, что является реакцией на естественные протесты спортсменок, обращающих внимание на то, что их фактически вынуждают соревноваться с мужчинами.

Чего стоит, к примеру, история Лии Томас. Урожденный Уильям Томас в колледже считался весьма посредственным пловцом, но потом заявил о смене пола и в марте 2022 года стал победителем женского чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на 500 ярдов (1 ярд равен 0,9144 м) вольным стилем. Второй с отставанием почти в две секунды была Эмма Вейант, серебряный призер Игр-2020 в комплексном плавании на 400 м. Во многом под впечатлением от этой истории правила участия трансгендеров в соревнованиях ужесточила Международная федерация плавания (FINA). В частности, трансгендерам предписывается представить доказательства контроля тестостерона на уровне менее 2,5 нмоль/л с начала полового созревания. Международная федерация футбола (FIFA) также планирует пересмотреть свою политику относительно допуска трансгендеров. Что касается самой влиятельной структуры мирового спорта — Международного олимпийского комитета (МОК), то он фактически устранился от решения вопроса. МОК долгое время придерживался принципа, что трансгендеры должны поддерживать уровень тестостерона на отметке ниже 10 нмоль/л в течение 12 месяцев, предшествующих началу соревнований. Но это правило было отменено после зимней Олимпиады-2022. Теперь МОК исходит из того, что каждая федерация должна выработать свой подход.

Александр Петров

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