Минобороны: ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру РФ во время переговоров

Минобороны России сообщило, что 24 марта, во время проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде, украинские войска несколько раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений»,— говорится в сообщении российского ведомства.

Ведомство приводит три инцидента:

В Краснодарском крае украинский БПЛА повредил высоковольтную линию (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». Благодаря оперативным действиям сотрудников филиала «Россетей» отключение не привело к сбоям в энергоснабжении.

украинский БПЛА повредил (500 кВ) «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2». Благодаря оперативным действиям сотрудников филиала «Россетей» отключение не привело к сбоям в энергоснабжении. В ЛНР FPV-дрон ВСУ атаковал газораспределительную станцию «Сватово».

FPV-дрон ВСУ атаковал «Сватово». В Крыму ПВО перехватил украинский дрон, направлявшийся к оборудованию Глебовского подземного газохранилища.

18 марта на переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент РФ согласился на предложение об отказе России и Украины от ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней. С 19 марта Россия фиксирует случаи нарушения Украиной договоренностей. Несмотря на это, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ не отменял команды об остановке атак на энергообъекты Украины.