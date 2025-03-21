Песков: действия ВСУ демонстрируют, насколько можно верить Зеленскому

Подрыв ВСУ газораспределительной станции «Суджа» «более чем красноречиво» говорит о том, насколько можно доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому в способности Киева следовать установленным договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действия киевского режима хорошо всем известны из многочисленных сообщений СМИ… Все могут видеть, насколько можно доверять слову Зеленского и слову других представителей киевского режима… Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников»,— заявил глава пресс-службы Кремля в ходе пресс-колла.

При этом господин Песков отметил, что армия России продолжит следовать приказу президента Владимира Путина воздерживаться от ударов по украинской инфраструктуре.

18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент России одобрил инициативу американского коллеги о временном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре.

19 и 20 марта российская сторона зафиксировала два случая несоблюдения Украиной договоренностей: Россия обвинила ВСУ в ударе по энергообъекту в Краснодарском крае и в подрыве газораспределительной станции «Суджа».