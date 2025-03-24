Песков: президент не отменял команды не бить по энергоинфраструктуре

Президент России не отменял команды остановить удары по энергетической инфраструктуре Украины, вопреки нарушениям со стороны ВСУ. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего»,— сообщил представитель Кремля.

18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа президент России одобрил инициативу господина Трампа об отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

19 марта ВСУ ударила по нефтебазе на Кубани, а 21 марта была атакована газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. 22 марта представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за того, что Украина продолжает удары по российским энергообъектам, Россия оставляет за собой право на аналогичный ответ.

Сегодня, 24 марта, украинские военные с помощью БПЛА вновь атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Предыдущая атака на энергообъект была 17 февраля.

Подробнее о 30-дневном перемирии в материале «Ъ» — «Договорились».