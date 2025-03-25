Лавров: подход Европы к Украине прямо противоречит позиции Трампа

Подход европейских стран к украинскому урегулированию прямо противоречит подходу администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Они прямо противоречат администрации (Дональда. — "Ъ") Трампа, которая устами и самого президента, устами госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности (Майка.— "Ъ") Уолца четко сказала, что сейчас идут предварительные переговоры параметров окончательного урегулирования»,— сказал господин Лавров в интервью «Первому каналу».

В интервью Сергей Лавров также рассказал о контактах делегаций РФ и США в Эр-Рияде. По его словам, ключевой темой дискуссий были вопросы безопасности судоходства в Черном море.

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов говорил, что совместное заявление не было согласовано из-за позиции Киева. Американская сторона не подтверждала срыв публикации.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая