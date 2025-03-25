Лавров: США и Россия обсуждали в Эр-Рияде безопасность судоходства в Черном море

На переговорах российской и американской делегаций в Эр-Рияде прежде всего обсуждались вопросы безопасности судоходства в Черном море. Об этом во вторник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обсуждались там, как и условились (президент РФ Владимир. — "Ъ") Путин и (президент США Дональд. — "Ъ") Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море»,— сказал господин Лавров в интервью «Первому каналу».

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон до сих пор не опубликовала текст документа.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая