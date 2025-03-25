Карасин раскрыл первые подробности переговоров с США в Эр-Рияде

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал подробности прошедших накануне переговоров с делегаций России и США в Эр-Рияде. По его словам, сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MIDRussia Фото: @MIDRussia

«Обсуждалось все, был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев... Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп»,— сказал ТАСС сенатор.

Господин Карасин уточнил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». Он убежден, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

Центральным вопросом состоявших вчера, 24 марта, переговоров по Украине было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Несмотря на то что встреча была названа «техническими консультациями», не затрагивающими ключевых вопросов украинского урегулирования и не сулящими прорывов, российско-американский диалог в итоге стал самым продолжительным с начала украинского кризиса — встреча заняла 12 часов. С российской стороны присутствовали Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается сегодня, 25 марта, в 11:00.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».