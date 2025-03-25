Чижов: совместное заявление РФ и США по итогам контактов в Эр-Рияде не принято

Совместное заявление России и США по итогам прошедших 24 марта в Эр-Рияде технических консультаций не было принято. Об этом в понедельник заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чижов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Чижов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично»,— сказал господин Чижов телеканалу «Россия 24».

Вчера, 24 марта, в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США по урегулированию на Украине. Несмотря на то что встречу назвали «техническими консультациями», разговор в итоге стал самым долгим с начала конфликта — встреча заняла 12 часов. Главным вопросом беседы было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Представитель российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин во вторник сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», но конкретные темы он не назвал. Сенатор отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог».

Телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что совместное заявление РФ и США по переговорам могут опубликовать в 11:00 мск, однако ни одна из сторон не опубликовала текст документа.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США ушли в море».

Анастасия Домбицкая