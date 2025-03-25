Генпрокуратура РФ требует от Shell возместить «Газпрому» €1,5 млрд

Генпрокуратура РФ требует взыскать с британской нефтегазовой компании Shell €1,5 млрд за неоплаченные поставки газа в 2022 году в пользу «Газпром (MOEX: GAZP) экспорта». Средства могут быть частично компенсированы за счет 94 млрд рублей, зарезервированных для Shell в качестве компенсации доли в проекте «Сахалин-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подробности иска Генпрокуратуры к Shell, слушания по которому проходят в закрытом режиме в Москве, компания раскрыла в своем годовом отчете.

Согласно отчету, иск о взыскании убытков с восьми компаний группы Shell был подан в октябре 2024 года. Третьими лицами в документе значатся оператор «Сахалина-2» «Газпром экспорт», Минэнерго РФ и региональные власти Сахалина.

Shell затрудняется оценить объем и сроки выполнения каких-либо возможных обязательств или платежей и отмечает высокую степень неопределенности в отношении конечных результатов, а также потенциального влияния на будущие операции, доходы, денежные потоки и финансовое состояние компании.

В июне 2022 года по указу президента РФ был создан новый российский оператор «Сахалина-2» — ООО «Сахалинская энергия», пришедший на замену существовавшему с 1994 года «Сахалин-2». Изначально доли в проекте принадлежали «Газпрому» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%), а также японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В новом проекте «Газпром» сохранил контрольную долю, японские компании — Mitsui и Mitsubishi — выразили желание остаться в проекте и сохранили свои доли, а Shell заявила, что покидает проект.

Доля компании в 27,5% акций была оценена правительством в 94,8 млрд руб. и перешла структуре «Газпрома» — ООО «Сахалинский проект».

Средства от сделки заморозили с помощью счета типа «С». Их цель — ограничение бесконтрольного вывода денежных средств и активов из России нерезидентами.

В конце октября 2024 года Генпрокуратура РФ потребовала взыскать €1 млрд ущерба с Shell. Тогда сумму тоже планировали списать с компенсационного счета за выкуп доли в проекте «Сахалин-2».

Подробнее о претензиях Генпрокуратуры к компании — в материале «Ъ» «И Shell с ней».