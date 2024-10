И Shell с ней

В арбитражный суд Москвы подан иск Генпрокуратуры России, которая рассчитывает взыскать ущерб с корпорации Shell, нанесенный в связи с ее деятельностью в России. При этом деньги могут быть списаны со счета, на который должны быть зачислены более 90 млрд руб. после выкупа «Газпромом» доли Shell в проекте «Сахалин-2». Корпорация вышла из него после начала СВО.

Иск, заявленный от Генпрокуратуры России в целом, а не, как обычно, одним из заместителей генпрокурора Игоря Краснова, был подан в столичный арбитраж 2 октября. Ответчиками в нем указана британская корпорация Shell, ее европейская «дочка» Shell Energy Europe Ltd., нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., а также Shell Sakhalin Services B.V. и Shell Sakhalin Holdings B.V.

В качестве третьих лиц привлечены «Газпром экспорт», Минэнерго России, правительство Сахалинской области, а также компании «Сахалин Энерджи Инвестмент» и «Сахалинская энергия».

В самой Генпрокуратуре оперативно получить комментарии не удалось.

Однако близкий к надзорному ведомству источник «Ъ» указал, что оно рассчитывает взыскать с Shell многомиллиардный ущерб, нанесенный неисполнением обязательств.

Проект «Сахалин-2» с 1994 года реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП) на базе Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина. Изначально доли в проекте принадлежали «Газпрому» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%), а также японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

В июне 2022 года по указу президента РФ был создан новый российский оператор «Сахалина-2» — ООО «Сахалинская энергия», которому были переданы все права и обязанности проекта. «Газпром» сохранил контрольную долю, японские компании — Mitsui и Mitsubishi — выразили желание остаться в проекте и сохранили свои доли, Shell после начала СВО на Украине заявила, что покидает проект.

Доля компании в 27,5% акций была оценена правительством в 94,8 млрд руб. и перешла структуре «Газпрома» — ООО «Сахалинский проект».

Средства от сделки предназначены для выплаты Shell, но фактически они будут заморожены на счету типа «С». До сих пор неизвестно, поступили ли средства на счет. Однако по факту эта сумма может оказаться гораздо меньше: по указу президента правительству поручено осуществить «экологический, технологический и иной аудит» деятельности Shell в РФ на предмет наличия ущерба от нее, причем сумма этого ущерба будет списана со средств на счету типа «С».

В «Газпроме» и Минэнерго комментарии оперативно не предоставили.

Татьяна Дятел, Николай Сергеев