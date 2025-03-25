Белорусские военнослужащие принесли клятву на верность Лукашенко

Белорусские военнослужащие и представители силового блока страны принесли клятву на верность народу и президенту. Церемония прошла на площади Государственного флага в Минске после инаугурации. Клятву принимал вступивший в должность президента республики Александр Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту, что войска построены на площади Государственного флага. Александр Лукашенко приветствовал их и заявил о намерении верой и правдой служить белорусскому народу. Военнослужащие и представители силового блока заверили граждан и главу государства, что готовы защитить суверенитет и территориальную целостность республики.

24 марта Белоруссия начала проверку боевой готовности вооруженных сил. Привлекаемым к проверке подразделениям предстоит провести мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне, а также выполнить контрольные стрельбы из штатного вооружения. Будут задействованы ударные, разведывательные БЛА, а также авиация.

Ранее господин Лукашенко подтвердил, что будет участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. 9 мая на Красной площади состоится парад в честь 80-летия Победы.

О вступлении Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии — в материале «Ъ» «Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии».