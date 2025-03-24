Представители Израиля примут участие в праздновании 9 Мая в Москве

Посол Израиля в России Симона Гальперин примет участие в параде Победы в Москве, сообщил и. о. посла Александр Бен Цви. Он уточнил, что еврейское государство никогда не откажется от празднования 9 Мая, в стране каждый год проводятся памятные торжества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Симона Гальперин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит "Бессмертный полк". Так что у нас это очень четко»,— рассказал господин Бен Цви в интервью ТАСС.

По его словам, в Израиле проживает много ветеранов Великой Отечественной войны, там они также выходят на парад. «Памятники воинам и героям стоят в Нетании, Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним»,— подчеркнул и. о. посла.

Участие в праздновании Дня Победы в Москве подтвердили президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Армении и Сербии Никол Пашинян и Александр Вучич. С последним у президента Владимира Путина в день торжества должны пройти переговоры.

В декабре министр обороны Андрей Белоусов говорил, что Россия на праздник ждет лидеров государств—членов ОДКБ, после чего глава государства пригласил войска всех стран СНГ поучаствовать в параде. Россия пригласила и войска КНДР. Кроме того, Москву в этот день планирует посетить премьер-министр Словакии Роберт Фицо.