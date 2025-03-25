Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В ходе церемонии инаугурации он произнес присягу, подписал акт о принесении присяги во Дворце Независимости и затем получил удостоверение президента из рук председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игоря Карпенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Открыл церемонию председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, который объявил, что волей народа Беларуси в условиях свободных и демократических выборов Президентом страны избран Александр Лукашенко»,— говорится в публикации белорусского агентства БелТА.

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке,— сообщает агентство.— Затем был исполнен Государственный гимн Беларуси, после чего Президент подписал акт о принесении присяги. Председатель ЦИК вручил Александру Лукашенко удостоверение Президента Республики Беларусь».

Это будет седьмой срок господина Лукашенко на посту президента. Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов. На них господин Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей. Явка в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).

О белорусских выборах — в материале «Ъ» «Есть только Минск, за него и держись».

Анастасия Домбицкая